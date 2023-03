Milan, Fontana vede Cardinale: “Un incontro a tutto campo”

“Oggi ho avuto il piacere di incontrare Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Un incontro a ‘tuttocampo’ durante il quale gli ho illustrato le caratteristiche e le potenzialità di quella che è la regione più importante a livello economico produttivo dell’intero Paese. Da tifoso rossonero non ho potuto fare a meno di scambiare con lui anche qualche idea calcistica ricordandogli che il popolo milanista è un patrimonio ‘speciale’ che sempre e comunque è al fianco della propria squadra”. Lo scrive su Instragram il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a proposito del vertice con il numero 1 rossonero sul tema stadio e non solo. Nella giornata di oggi, il presidente del Milan si è recato anche a Palazzo Marino per incontrare il sindaco di Milano Giuseppe Sala in compagnia dell’ad Giorgio Furlan.