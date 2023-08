Formazioni ufficiali Bari-Palermo: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bari-Palermo, match valido per la prima giornata di Serie B. Riparte il campionato cadetto con uno scontro diretto tra due delle possibili favorite per un piazzamento playoff. Un derby del sud a tutti gli effetti, che mette in palio tre punti e un carico di autostima per la stagione che sta iniziando. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Bari: (4-3-3)

Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Benali, Maiello, Maita, Sibilli, Diaw, Nasti

Palermo: (4-3-3)

Pigliacelli, Gomes, Lucioni, Stulac, Brunori (c), Di Mariano, Insigne, Marconi, Vasic, Ceccaroni, Mateju