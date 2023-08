Formazioni ufficiali Werder Brema-Bayern Monaco: Bundesliga 2023/2023

Le formazioni ufficiali di Werder Brema-Bayern Monaco, match valido per la prima giornata di Bundesliga. Dopo la brutta sconfitta in Supercoppa di Germania contro il Lipsia, la squadra di Tuchel vuole i primi tre punti in campionato. Possibile chance dal 1′ per Harry Kane, acquistato dal Tottenham in questa finestra estiva di mercato. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Werder Brema: in attesa

Bayern Monaco: in attesa