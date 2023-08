Bayern Monaco, Pavard in panchina contro il Werder Brema. L’Inter monitora e tratta

Benjamin Pavard va in panchina contro il Werder Brema. E’ questa la scelta del Bayern Monaco e del tecnico Thomas Tuchel, che ha così deciso di non rinunciare del tutto al jolly difensivo che interessa all’Inter in chiave calciomercato. Non titolare, ma nemmeno in tribuna, a testimonianza del fatto che c’è ancora da trattare per i nerazzurri, ma che la volontà del club e quella del giocatore potrebbero far leva sui bavaresi. Per il momento, il terzino o centrale di difesa resta in panchina, presumibilmente anche per evitare il rischio infortunio.