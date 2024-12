Le formazioni ufficiali della sfida tra Genoa e Torino, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Si preannuncia grande tensione al Ferraris. La squadra di Vieira viene da quattro risultati utili consecutivi e non vuole fermare la striscia positiva. Torino in forte crisi e con una sola vittoria nelle ultime dieci. Calcio d’inizio alle ore 15.00. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thosrby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Linetty, Vojvoda; Adams, Sanabria. Allenatore: Vanoli.