GP India, Martin: “Ho fatto fatica a finire la gara, tuta chiusa non benissimo”

“È stata una giornata lunghissima. Sono partito forte, ma già dal primo giro avevo capito che la gomma dura non era la scelta migliore. Ho avuto una disidratazione e ho fatto fatica a tenere la gara. Tuta? Sembra non fosse chiusa benissimo“. Queste le parole di Jorge Martin, ai microfoni di Sky Sport, dopo il secondo posto nel Gran Premio d’India sul circuito di Buddh. Lo spagnolo, al termine della gara, ha accusato un malore nel parco chiuso a causa delle difficilissime condizioni climatiche. Dopo la premiazione è stato portato al Centro medico per una visita di controllo, come suggerito dal Dottor Charte.