Probabili formazioni Cagliari-Frosinone: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 29 ottobre nella cornice dell'Unipol Domus. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Claudio Ranieri ed Eusebio Di Francesco sono pronti a contendersi tre punti in chiave salvezza. Ranieri sostituì Di Francesco sulla panchina della Roma nel 2019, ma la stima è reciproca. Ecco le possibili scelte dei due tecnici.

CAGLIARI – Da valutare Hatzidiakos, ma Obert si scalda al centro della difesa con Wieteska e Dossena. Zappa e Augello (in vantaggio su Azzi) sulle fasce. Nessun dubbio invece in attacco: tocca a Petagna e Luvumbo.

FROSINONE – Soulè, Cheddira e Reinier pronti nel tridente ciociaro. L’unico ballottaggio dovrebbe essere in difesa dove Romagnoli e Monterisi si contendono una maglia. Squalificato Mazzitelli.

Le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Zappa, Nández, Prati, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Rog, Hatzidiakos

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Bourabia, Garritano; Soulè, Cheddira, Reinier

Ballottaggi: Romagnoli 55% – Monterisi 45%

Indisponibili: Harroui, Gerli, Jorge, Kalaj

Squalificati: Mazzitelli