L’ennesima impresa di Claudio Ranieri: in lacrime per la promozione del suo Cagliari

Eterno Claudio Ranieri. L’uomo che sa aggiustare il puzzle, che sa vincere le sfide decisive e che soprattutto sa insegnare alle sue squadre a non mollare mai. Il Cagliari batte il Bari grazie ad un gol di Pavoletti al 94′ e conquista la promozione in Serie A, chiudendo al meglio una rincorsa dal dodicesimo posto. Nel finale l’ultimo capolavoro: Pavoletti, non al meglio, viene richiamato da Ranieri. Al primo pallone giocabile, nel recupero, l’ex Genoa in spaccata mette in rete. Niente da fare per Caprile, che fino a quel momento aveva blindato la porta. E il tecnico testaccino non ha trattenuto le lacrime, prima di essere portato in trionfo dai suoi calciatori. L’ultimo gesto da signore: un ‘no’ di Ranieri ai tifosi cagliaritani, quasi a voler chiedere di evitare lo sfottò al pubblico di casa. L’ultima lezione di stile di un eterno maestro di calcio, che nel prossimo anno tornerà nel suo palcoscenico naturale.