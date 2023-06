Serie A 2023/2024: tutte le venti squadre al via

Terminati i playoff di Serie B e lo spareggio tra Spezia ed Hellas Verona, si può alzare in maniera definitiva il sipario sulla Serie A 2023/2024. Venti le squadre che da metà agosto in poi si daranno battaglia, con un mercato che nel frattempo deve ancora tutto svilupparsi. Il Napoli campione in carica, senza Luciano Spalletti, proverà a fare il bis, mentre spetterà alle altre big cercare di dar vita ad un campionato più equilibrato rispetto a quello passato.

LE SQUADRE DELLA SERIE A 2023/2024

Atalanta

Bologna

Cagliari

Empoli

Fiorentina

Frosinone

Genoa

Hellas Verona

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sassuolo

Torino

Udinese