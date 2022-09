Serie A 2022/2023: ecco la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite

Gol! Anzi no. Pali e traverse restano l’incubo per ogni attaccante. Nella scorsa stagione di Serie A fu il Bologna, insieme a Napoli e Roma a colpire più legni di tutti: ben 19. Diciannove occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali. Ecco, quindi, di seguito la classifica aggiornata dei pali e traverse colpiti e di quelle subite, del campionato di Serie A 2022/2023 per valutare con un altro occhio la stagione di una delle venti squadre impegnate nel massimo campionato italiano.

LA CLASSIFICA 2021/2022

LA CLASSIFICA DEI PALI E DELLE TRAVERSE COLPITE

Sampdoria 6

Atalanta 4

Lazio 4

Napoli 3

Roma 3

Verona 3

Inter 2

Udinese 1

Cremonese 1

Bologna 1

Monza 1

Torino 1

Fiorentina 1

Milan

Juventus

Empoli

Lecce

Salernitana

Sassuolo

Spezia

LA CLASSIFICA DEI PALI E DELLE TRAVERSE SUBITE

Atalanta 4

Lazio 4

Juventus 3

Milan 3

Salernitana 2

Roma 2

Sampdoria 2

Verona 2

Torino 2

Lecce 1

Spezia 1

Bologna 1

Cremonese 1

Udinese 1

Monza 1

Inter

Empoli

Fiorentina

Napoli

Sassuolo