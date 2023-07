Everton, ufficiale l’arrivo di Young: “Felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare”

Nuova avventura per Ashley Young, che all’età di 38 anni non ha ancora intenzione di pensare al ritiro. Il terzino inglese ex Inter ha infatti firmato un contratto con l’Everton fino a giugno 2024. Miglior assistman della storia del campionato (71 passaggi vincenti), è pronto a mettersi in gioco e contribuire al raggiungimento della salvezza del club. “Sono contento di essere un giocatore di un grande club come l’Everton. Non vedo l’ora che cominci la stagione. Sarà una sensazione fantastica giocare davanti ai tifosi a Goodison Park” ha dichiarato.