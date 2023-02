Como-Frosinone interrotta, malore per un tifoso: massaggio cardiaco sugli spalti

Il match di Serie B tra Como e Frosinone è stato interrotto, dopo il 60′, per un malore di un tifoso sugli spalti. I soccorsi hanno immediatamente realizzato il massaggio cardiaco, con l’ambulanza entrata dall’ingresso della curva dello stadio. Il tifoso è stato poi portato subito in ospedale e il match è ripartito una volta terminata l’emergenza sanitaria sugli spalti. Tuttavia la paura nel pubblico è stata molta e tutti gli striscioni sono stati riposti in segno di rispetto. Si attendono aggiornamenti.