Premier League 2022/2023: Liverpool a picco, vincono Manchester United e Brighton

Pomeriggio di grande intensità in Premier League, dove si sono disputati cinque match validi per la ventiduesima giornata. Dopo la clamorosa sconfitta dell’Arsenal a Goodison Park nel lunch match, l’altra grande sorpresa è il ko del Liverpool. Gara da dimenticare per i Reds, travolti dai Wolves al Molineux. L’autogol di Matip e le reti di Dawson e Neves condannano i ragazzi di Klopp, sempre più in difficoltà e sempre più lontani dalla zona Europa. Rischia il disastro ma si salva invece il Manchester United, che conquista i tre punti contro il Crystal Palace. Dopo aver dominato per 70′, con le reti di Bruno Fernandes e Rashford a fissare il punteggio sul 2-0, i red devils rimangono in dieci per l’espulsione di Casemiro, molto ingenuo in occasione di una maxi-rissa. Gli ospiti accorciano quindi le distanze con Schlupp e assediano la porta di De Gea fino all’ultimo secondo, ma non riescono a evitare la sconfitta.

HIGHLIGHTS WOLVES-LIVERPOOL 3-0

HIGHLIGHTS MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE 2-1

Vince anche il Brighton di De Zerbi, che soffre più del previsto contro il Bournemouth ma all’87’ sblocca la gara. Il gol vittoria porta la firma del solito Mitoma, al quarto centro nelle ultime cinque di campionato. I Seagulls salgono a quota 34 punti e sognano l’Europa. Continua a sorprendere anche il Brentford, che travolge un Southampton verso la retrocessione e sale al settimo posto a quota 33 punti. Per i ragazzi di Frank, sono ben 9 i match consecutivi senza sconfitte in Premier League. Infine, il Leicester espugna in rimonta il campo dell’Aston Villa con un pirotecnico 4-2. A segno anche una vecchia conoscenza della Serie A, Dennis Praet.