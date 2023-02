Roma-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Empoli, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi scendono in campo per farsi perdonare dopo la brutta figura in Coppa Italia, si trovano di fronte una delle squadre più in forma del campionato come quella toscana che sogna anche l’Europa. Si parte alle ore 18 di sabato 4 febbraio, chi vincerà?

Roma-Empoli e sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.