Sassuolo, Dionisi: “Orgoglioso di iniziare la terza stagione qui, spero sia annata di miglioramento”

“Non l’avrei pensato forse qualche anno fa, ora sono orgoglioso e molto contento di iniziare la terza stagione. Ho avuto la fortuna di guardare sempre avanti e di cambiare velocemente squadra e categoria. Far tre anni nella stessa squadra e poi chissà dare ulteriore continuità è una bella cosa”. Queste le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, che ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Lega Serie A. “La stagione scorsa ci ha lasciato tanto, dal mio punto di vista mi ha insegnato tanto e penso che abbia lasciato a tutti – ha proseguito il tecnico neroverde – Si è giocato tanto in poco tempo causa Mondiale. Siamo dovuti riadattarci a una preparazione durante la stagione, al tempo stesso abbiamo vissuto dei bassi ai quali non eravamo preparati, ma al tempo stesso ci siamo compattati e abbiamo superato i momenti bassi con un periodo molto molto positivo”.

Sul precampionato: “Questo periodo per certi aspetti è il migliore perché ci allena ‘spensierati’, l’allenatore non fa scelte difficili e i ragazzi si allenano con armonia, al tempo stesso è allenarsi col mercato aperto, ma questo è, va accettato, non va combattuto, certo è che crea difficoltà in una squadra come la nostra, che ha giocatori giovani e che ancora non hanno vissuto questa esperienza molte volte. Durante le sessioni di mercato spesso non siamo stati prestanti in passato, dovremo esserlo di più. Sono contento che siano arrivati da subito ragazzi nuovi, che siano arrivati all’inizio della preparazione perché portano area fresca, volontà ed esperienze diverse”.

Infine sui sogni Dionisi chiosa: “Sogno un cammino più equilibrato del Sassuolo, mi piace sognare a occhi aperti, non mi piace sognare a occhi chiusi. A 43 anni non sono più un ragazzino, sono ancorato a terra, spero che questa nuova stagione del Sassuolo sia un’annata di continuità, di soddisfazione e di miglioramenti, per me e per tutti”, ha concluso.