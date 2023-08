Cittadella-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Reggiana match del Tombolato valevole per la prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, che lo scorso hanno la salvezza l’hanno raggiunta solo all’ultimo, e gli ospiti, appena arrivati in cadetteria dopo aver vinto il Gruppo B della Lega Pro, condividono lo stesso obiettivo stagionale: salvarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 254, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. Sportface vi offrirà la diretta testuale del match.

