Lecce-Lazio oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per Lecce-Lazio, sfida valida della prima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 20:45 di domenica 20 agosto. La Lazio è la squadra che ha pareggiato più volte alla partita di esordio in Serie A, ma è anche quella che ha vinto gli ultimi quattro match all’esordio in campionato, già striscia record per i biancocelesti. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e su Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e Now. Sportface.it vi offrirà pagelle, aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti.