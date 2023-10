Serie C 2023/2024, Comi lancia la Pro Vercelli: un gol dell’attaccante piega la Pergolettese

La Pro Vercelli stende 1-0 la Pergolettese nel match del Silvio Piola valevole per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C 2023/2024, grazie alla rete decisiva metta a referto da Gianmario Comi. In virtù di questo successo la compagine piemontese aggancia il treno del secondo posto in classifica con 17 punti insieme a Triestina, Mantova e Virtus Verona, mentre i lombardi restano noni a quota 13. Nelle altre due partite arrivano due successi in trasferta per 3-1: la Giana Erminio passa sul campo del Lumezzane, mentre la Pro Patria batte il Renate a domicilio.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

In un primo tempo quasi soporifero le due squadre mostrano un approccio fin troppo blando e creano rare occasioni da rete, favorendo la noia tra i presenti allo stadio. I padroni di casa sono leggermente più in palla rispetto ai loro avversari, che però hanno le migliori chance prima con una conclusione di Piccinini e poi con un tiro dal limite di Piu. Nel finale di primo tempo la compagine piemontese alza i ritmi, ma non trova la svolta: all’intervallo lo score recita 0-0.

Nella seconda frazione di gara la Pro Vercelli si dimostra sempre maggiormente propositiva rispetto alla Pergolettese, che invece prova ad affidarsi a delle sostituzioni per dare una scossa alla gara. I cambi fanno bene soprattutto ai piemontesi, che al 58′ sfiorano il vantaggio con Comi, il quale colpisce un palo clamoroso. L’attesa per l’1-0, però, volge al termine al 74′ quando lo stesso Gianmario Comi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Petrella, trova l’incornata vincente. Negli ultimi minuti i lombardi tentano il tutto per tutto per pareggiare, ma la Pro Vercelli difende il vantaggio e porta a casa i tre punti.