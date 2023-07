Serie BKT, Balata: “Passata stagione con risultati incredibili, vogliamo proseguire così”

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, è intervenuto nel corso delle presentazione del calendario della Serie BKT 2023/2024. “La passata stagione è stato un anno incredibile, con investimenti nella tecnologia, innovazione, futuro. Vogliamo essere un calcio ‘Made in Italy’ trasferire il brand italiano nel mondo. Fino ad ora siamo riusciti a portare avanti tutto questo con grande capacità e visione. Abbiamo raggiunto risultati strepitosi, audience incredibili rispetto alle prospettive di qualche anno fa”. Balata ha poi concluso: “Lo scorso anno abbiamo avuto il record di minutaggio di giocatori U20 e U21 in Europa. E pensiamo che il nostro sia un campionato in cui davvero questi giovani abbiano la possibilità di far vedere quanto sono bravi”.