Cagliari, Ranieri: “Vogliamo centrare un’impresa difficile. Nuovo stadio? Treno da non perdere”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Como, la prima dal suo ritorno sulla panchina sarda: “Ho visto un gruppo volenteroso che mi ha dato buone sensazioni. Abbiamo bisogno di giocare per capire dove migliorare, serviranno cinismo e concentrazione. Mi aspetto una gara tattica“. Ranieri ha poi aggiunto: “Ho chiesto ai tifosi innanzitutto di sostenerci, specialmente nei momenti difficili. Vogliamo centrare un’impresa difficile. L’impossibile per me non esiste“.

“Mi piacerebbe regalare una soddisfazione ai tifosi e vedere applicazione da parte della squadra. Non sarà una partita come le altre. Il Como è una squadra solida e temibile in contropiede – ha proseguito l’allenatore dei sardi, parlando poi dei singoli – Luvumbo può crescere molto, ha un grande potenziale. Pereiro ha grandi qualità, ma la sua azione deve essere più veloce. Nandez è un valore aggiunto, in allenamento ho visto un calciatore super. Rog? Non siamo ancora certi di poterlo utilizzare“. Infine, Ranieri ha toccato il tema nuovo stadio: “Dopo l’esordio all’Amsicora, il Sant’Elia e la Unipol Domus, sarebbe bello vedere il quarto stadio. Si tratta di un treno che non va perso. Sarebbe bello se Cagliari facesse parte delle città ospitanti di un eventuale Europeo in Italia“.