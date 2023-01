Premier League: ritorno alla violenza, +10% di arresti

Focus puntato sugli scontri dei tifosi di calcio, non solo in Italia. In Premier League, il capo-responsabile dell’unità di polizia che si occupa a livello nazionale della sicurezza negli stadi inglesi, Mark Roberts, ha lanciato un allarme a riguardo. Nel corso dell’ultima stagione, 2021/22, sono stati compiuti dalle forze dell’ordine 2.198 arresti legati a crimini da stadio, il più alto numero di fermi dall’annata 2013-14, secondo le statistiche del Ministero degli Interni. Un +10% rispetto alla scorsa stagione. Anche per questo, nel 2022, è stata varata una legge in base alla quale i tifosi che si rendono protagonisti di invasioni di campo vengono automaticamente messi al bando dai club.