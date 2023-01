Napoli-Juventus, Spalletti accende il prepartita: “Non ho problemi con Allegri, casomai lui ne ha con me”

“Io ho solamente fatto una battuta, quando ci sono queste partite c’è molta tensione esterna, giusto anche sdrammatizzare, speriamo sia una bella partita, divertente. Ci sarà una stretta di mano regolare, con Luciano non siamo amici, siamo conoscenti e c’è grande stima da parte mia”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, nel prepartita della supersfida contro il Napoli ai microfoni di Dazn. Pronta la risposta di Luciano Spalletti: “Conosco abbastanza bene Allegri, non c’ho niente da scoprire. Non ho nessun problema con Allegri, casomai mi sembra che lui lo abbia con me”.