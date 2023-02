Cagliari-Benevento 1-0, Ranieri: “Vittoria sporca, ragazzi encomiabili. Mancavano tanti forti”

Claudio Ranieri ha parlato nel post-partita di Cagliari-Benevento 1-0, match che ha visto i sardi soffrire ma vincere conquistando tre punti pesanti nella corsa ai playoff. “E’ stata una vittoria sporca, brutta e cattiva ma la Serie B è questa, oggi ci mancavano davvero tanti giocatori forti – ha spiegato Ranieri – I ragazzi sono stati encomiabili, c’era tanta voglia di vincere oggi. Avevo chiesto una risposta da questo punto di vista, abbiamo dovuto giocare con tanti ragazzi che non hanno i 90 minuti nelle gambe.”

A livello di singoli, parole al miele per Mancosu: “Vede il calcio in un’altra maniera, merita di stare in A. Oggi l’ho tolto perchè non volevo che si facesse male, deve recuperare in maniera adeguata che adesso ci sono due trasferte difficili.” Infine sulla mossa di Luvumbo trequartista: “L’ho messo lì perchè in fase di possesso poteva svariare sulla fascia, in fase di non possesso invece doveva disturbare la manovra del Benevento.”