Elena Fanchini, la mamma Giusy: “Chiesto al Signore che il tuo male passasse a me”

“Ho detto tante preghiere per farti guarire. Ho chiesto al Signore che il tuo male lo passasse a me, ma non mi ha ascoltata. Poi ho capito che ti voleva lui, ma ha esaudito l’ultima mia richiesta: negli ultimi giorni non ti ha fatto soffrire”. Sono alcune delle toccanti parole dette nel suo intervento da Giusy Alessi durante il funerale della figlia, Elena Fanchini tenutosi oggi nella Parrocchiale di San Giovanni Battista a Solato, piccola frazione di Pian Camuno in provincia di Brescia. “Elena, non dovevi entrare qui così, oggi, dovevi entrare con l’abito bianco”, ha aggiunto la mamma di Elena davanti ai tanti presenti, dal papà Denis, alle sorelle Nadia e Sabrina, fino ad arrivare ai colleghi della Guardia di finanza, rappresentanze di sci club e fan club, e tanti cittadini.