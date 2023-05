Buffon: “In campo con mio figlio come LeBron? Uno stimolo per andare avanti”

“Attendere mio figlio in Serie A come LeBron James nella Nba? Non è un mio obiettivo, ma mi hai acceso una lampadina e chissà che potrebbe essere uno stimolo ulteriore ad andare avanti. Io vivo le situazioni con leggerezza, inseguendo sempre dei sogni più o meno realizzabili facendo molta autocritica. L’ambiente di Parma mi aiuta tanto, è un po’ come una mamma che è più comprensiva rispetto ad un papà come è stata invece la Juventus o ad un amico come è stato il Psg”. Così il portiere del Parma, Gigi Buffon, a Milano per l’evento del Foglio Sportivo: “Il futuro? Non ne ho idea, non so se sarei all’altezza di un ruolo come quello di Vialli. Nella mia testa ci sono tante ipotesi, non ho mai scartato nulla e non ho mai fatto nulla che non sentissi di fare e che mi facesse sentire bene. Giocare un ultimo Mondiale? Non lo sogno più, avrei avuto due occasioni per fare un sesto mondiale ma l’Italia non si è qualificata. Quindi più chiaro di quello come segnale da cogliere non c’è…”.