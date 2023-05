Bonolis: “L’assenza di Leao non può essere una scusante, se il Milan è così dipendente da lui è un problema”

Intervistato dall’Adnkronos sul derby Milan-Inter, il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha detto: “L’assenza di Leao non può essere una scusante. Se il Milan è così dipendente dal portoghese allora è un grosso problema. Non può un’assenza – seppur di un giocatore fenomenale – determinare l’atteggiamento mentale dell’intera squadra“. Il noto tifoso nerazzurro ha poi proseguito: “I rossoneri praticamente non hanno giocato il primo tempo, arrivando tardi su tutti i palloni. Poco importa che l’Inter abbia arretrato il baricentro per difendere il doppio vantaggio. Quando hanno provato a cambiare qualcosa nella ripresa era troppo tardi“.