Brescia, marcia di contestazione contro Cellino: presenti circa mille tifosi

La Curva Nord del Brescia ha ribadito la sua posizione nei confronti del patron Massimo Cellino. Nella serata di giovedì 16 marzo, da piazzale dell’Iveco è infatti partita una marcia di contestazione arrivata fino a via Solferino, dove ha sede il club. Circa 1.000 tifosi hanno manifestato il loro dissenso nei confronti del patron, esponendo striscioni come “Cellino: Serie B o Serie C l’importante è che tu sia via da qui” e “Cellino sei tu la mediocrità. Senza visione né futuro come la tua società”, insieme ai più classici “Cellino Vattene”. Di seguito alcuni immagini della marcia di contestazione.