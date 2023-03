Courtois acquista l’ex villa di Miguel Bosé: sborsati 6 milioni di euro

Novità per Thibaut Courtois: il portiere del Real Madrid ha, infatti, ha acquistato una super lussuosa villa che, un tempo, era appartenuta ad altri noti personaggi come Miguel Bosé. A riportare la notizia è stato il quotidiano spagnolo AS, dalle cui penne si è scoperto che l’estremo difensore belga avrebbe sborsato una cifra pari a 6 milioni di euro. La proprietà è grande circa 1.000 metri quadri e si trova in un terreno da 10.000 metri quadri, ubicato nella zona di Somosaguas. Le parti, secondo quanto ripostato, avrebbero chiuso l’accordo in data 25 ottobre 2022, con Courtois che avrebbe deciso di intestare la villa a One TM Financial Investments, società di cui è amministratore unico e con cui gestisce i proprio affari che non riguardano il calcio.