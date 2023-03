Juventus, due giorni al derby d’Italia: oggi torelli e partitella alla Continassa

La Juventus torna ad allenarsi alla Continassa in vista del derby d’Italia contro l’Inter, in programma domenica sera. Il cammino europeo riprenderà con lo Sporting Lisbona ai quarti, visto l’esito del sorteggio di oggi, ma c’è da pensare al campionato prima della sosta. Quest’oggi agli ordini di Max Allegri, che parlerà in conferenza stampa alle ore 12 di sabato, giornata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente sollecitato ieri sera, torelli e partitella in campo per il resto del gruppo, come riporta il sito ufficiale bianconero.