Brescia, la Curva Nord a Gastaldello: “Sei un uomo senza dignità, vattene”

Un inizio non da incorniciare per Daniele Gastaldello che, appena arrivato al Brescia per iniziare la sua avventura sulla panchina, non ha trovato un clima sereno da parte della Curva Nord. “Gastaldello sei uomo senza dignità vattene“ è il testo di uno striscione esposto all’esterno del centro sportivo di Torbole dove si allenano le Rondinelle. L’attacco da parte dei tifosi sarebbe da ricondurre al non apprezzato esonero di Davide Possanzini.