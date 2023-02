Eintracht-Napoli, caos a Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tifosi tedeschi

La Bild riporta di gravi episodi a Francoforte ore prima della sfida tra Eintracht e Napoli, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In particolare, la polizia ha arrestato lunedì sera nove tifosi che giravano in città con guanti di sabbia di quarzo, passamontagna e mascherine, finiti per poco tempo in stato di fermo. Non solo. Davanti a un bar in Schweizer Strasse, un commando ha aggredito alcuni tifosi del Napoli e li ha presi a schiaffi in faccia, ferendone alcuni. Secondo quanto riferisce la polizia, apparterrebbero alla frangia più “difficile” dei tifosi dell’Eintracht. Un gruppetto di criminali di Francoforte ha aggredito tre italiani, poi due ore dopo venti aggressori hanno colpito nuovamente tre tifosi del Napoli nello stesso posto. Sale la tensione a un’ora e mezza dal via.