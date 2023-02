Formazioni ufficiali Eintracht-Napoli: Champions League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Eintracht Francoforte-Napoli, match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Trasferta tedesca per i partenopei, che vogliono prolungare la loro striscia di vittorie e confermare il loro periodo di forma anche in Europa. Impegno non facile contro l’ostico Eintracht, ma neppure impossibile, come si evince anche dalle quote dei bookmakers. Arbitra il portoghese Soares Dias. Ecco le scelte di Oliver Gasner e Luciano Spalletti a partire dal 1′ di gioco al Deutsche Bank Park.

Le formazioni ufficiali di Eintracht-Napoli

Eintracht: In attesa

Napoli: In attesa