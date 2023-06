Brescia-Cosenza: tifosi lanciano fumogeni e fanno invasione di campo, gara sospesa

Bruttissimo finale al Rigamonti, dove è in corso il ritorno dei playout di Serie B 2022/2023 tra Brescia e Cosenza. Il gol del pareggio degli ospiti al 95′, che condanna le Rondinelle alla retrocessione, ha infatti scatenato i tifosi di casa. Questi hanno prima gettato una serie di fumogeni nell’area di rigore del Cosenza e, poco dopo, hanno fatto invasione di campo con fare minaccioso. Massa, da arbitro esperto qual è, ha immediatamente percepito la gravità della situazione ed ha sospeso la gara, invitando subito dopo i giocatori a tornare negli spogliatoi. Resta da capire se il match proseguirà (mancano novanta secondi) o meno.

PARTITA INTERROTTA: ECCO COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

22.56 – PARTITA FINITA QUA: IL COSENZA RIMANE IN SERIE B, IL BRESCIA 38 ANNI DOPO TORNA IN SERIE C

22.53 – PETARDI E FUMOGENI ADESSO BUTTATI NEL SETTORE OSPITI

22.48 – Piano piano la polizia sta abbandonando il campo

22.40 – Fin quando la polizia non darà l’ok, la partita non potrà riprendere

22.35 – Al momento la polizia è schierata in campo per cercare di rimettere ordine