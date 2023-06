Brescia-Cosenza sospesa ad un minuto dalla fine: cosa succede con le scommesse?

La partita tra Brescia e Cosenza è stata interrotta a un minuto e mezzo dalla fine per problemi di ordine pubblico dopo il lancio di fumogeni e l’invasione di campo di alcuni tifosi di casa. Ma cosa succede con le scommesse? Tutte le quote sulla partita che non si sono definitivamente concretizzate, saranno considerate nulle. Il tutto, ovviamente, a meno che la partita non finisca entro 72 ore (nel caso del match del Rigamonti, presumibilmente entro stasera). In quel caso sarebbe infatti valido ogni esito con la ripresa. Saranno comunque valide quelle scommesse specifiche che possono essere verificate entro il minuto in cui è stato fermato il match.