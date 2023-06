Inter-Manchester City, Marciniak chiarisce: “Mai sostenuto alcun partito, mi dissocio da punti di vista razzisti o antisemiti”

In merito alle notizie circolate nelle ultime 24 ore, che vorrebbero la UEFA pronta a sostituire Szymon Marciniak in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, lo stesso arbitro polacco ha tenuto a chiarire la situazione tramite un post sul profilo Instagram: “In relazione alle notizie dei media di oggi, dichiaro di non aver mai sostenuto o legittimato alcun partito, organizzazione politica o singoli politici e mi dissocio nettamente da qualsiasi punto di vista, dichiarazioni e azioni estreme, razziste o antisemite. Sulla copertura mediatica di oggi dichiaro di non aver mai sostenuto né legittimato alcun partito politico, organizzazione o singolo politico. Mi dissocio, con forza e chiaramente, da qualsiasi tipo di opinione, affermazioni o azioni radicali, razzisti o antisemiti”.