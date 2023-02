Tiro a volo, i convocati azzurri in vista della tappa di Coppa del Mondo di Doha

La Nazionale italiana di tiro a volo, in vista della tappa di Coppa del Mondo che si svolgerà a Doha, in Qatar, ha pubblicato la lista dei convocati, in particolar modo per il trap. La squadra italiana si è ritrovata oggi per un raduno intensivo di due giorni in quel del Trap Concaverde di Lonato del Garda (Brescia), agli ordini del direttore tecnico dei Probabili Olimpici Marco Conti e del commissario tecnico degli Azzurri Rodolfo Viganò. Ecco tutti gli azzurri convocati per la gara di Doha:

Probabili Olimpici

Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Azzurri

Marco Correzzola di Merlara (PD), Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), Martina Donnini di Carra (MS), Samuele Faustinelli (Fiamme Oro) di Pian Camuno (BS), Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV), Sofia Littamè (Aeronautica) di Baone (PD) e Mattia Sardi (Fiamme Azzurre) di Sezzadio (AL).