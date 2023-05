Bari-Sudtirol in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinali playoff Serie B

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Sudtirol, match dello stadio San Nicola valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini, dopo aver eliminato la Reggina nel turno preliminare, vogliono continuare a stupire mettendo in discesa anche questo doppio confronto. I ragazzi di Michele Mignani, dal loro canto, hanno intenzione di confermare quantomeno il loro piazzamento nella regular season andandosi a giocare la finale playoff. Dopo il match dell’andata, nell’estremo nord della penisola, adesso gli ultimi 90′ nell’estremo sud, nella calda Puglia, per una gara di fuoca. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 2 giugno alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

