Roma-Siviglia, Pinto: “Quando andrò via direte che sono scarso, mai che non ho capito la piazza”

“Tutti noi possiamo parlare di tutto, ma vogliamo veramente dare una gioia ai nostri tifosi, sono loro che fanno la differenza. Vale per Dybala, per altri: è senso di appartenenza nei confronti della squadra. Smalling e Belotti in passato hanno fatto sforzi per giocare, oggi tocca a Paulo”. Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, pochi minuti prima della finale di Europa League contro il Siviglia: “Parole di Monchi? Nel giorno in cui vado via si potrà dire che sono scarso e che ho sbagliato, ma non che non ho capito la piazza. E’ sempre un orgoglio per me aver rappresentato la Roma e i tifosi”.