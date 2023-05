Bari, oltre 40mila tifosi al San Nicola per il ritorno contro il Sudtirol: out Frattali, squalificato

Dopo la sconfitta di misura contro il Sudtirol nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B, il Bari sarà chiamato a ribaltare il risultato al San Nicola e proverà a farlo davanti a oltre 40mila tifosi. I biglietti sono infatti andati a ruba in poche ore e c’è addirittura la possibilità che venga stabilito il record stagionale di presenze (per il momento 48.877, contro il Genoa). Se da un lato Mignani spera di recuperare Folorunsho, dall’altro dovrà fare i conti con l’assenza di Frattali, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il secondo portiere dei pugliesi ha infatti “al 48esimo del secondo tempo assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, infrazione rilevata da un assistente“.