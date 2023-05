Serie A, svelati i candidati ai premi di MVP: Osimhen, Lautaro e Leao in corsa tra gli attaccanti

La Lega Serie A ha svelato sui propri social i nomi dei calciatori candidati ai premi di MVP per la stagione 2022/2023. Le shortlist sono da tre giocatori ciascuno e riguardano i quattro macroruoli di portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Per il miglior portiere Michele Di Gregorio (Monza), Ivan Provedel (Lazio) e Lukasz Skorupski (Bologna), per il miglior difensore Kim Min-Jae e Giovanni Di Lorenzo (Napoli) e Theo Hernandez (Milan). Per il miglior centrocampista, Nicolò Barella (Inter), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) e Adrien Rabiot (Juventus). Infine, in lizza per il miglior attaccante troviamo Victor Osimhen (Napoli), Lautaro Martinez (Inter) e Rafael Leao (Milan).