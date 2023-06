Bari, Mignani: “Mancano le parole. Ora guardiamo avanti”

“Stasera mi mancano le parole. Io posso solo fare i complimenti a tutto il Bari. Abbiamo lottato tutti insieme per un obiettivo che è sfuggito a pochi secondi dalla fine. Adesso però bisogna guardare avanti”. Lo ha detto a Sky l’allenatore del Bari, Michele Mignani, dopo la sconfitta rimediata al San Nicola con il Cagliari, che ha regalato ai sardi la promozione nella massima serie. Un gol di Pavoletti al 94′ spegne il sogno dei biancorossi. “Noi abbiamo fatto la gara che dovevamo fare – ha continuato il tecnico biancorosso -. Qualche cambio obbligato ci ha tolto qualche opportunità tattica ma alcune cose non si possono prevedere e va bene così. Sono comunque convinto che abbiamo fatto il massimo”. E conclude: “Aver avuto Ranieri come avversario per me è stato un onore. Non solo per quello che ha fatto stasera, ma per l’uomo che ha sempre dimostrato di essere nella sua storia dentro e fuori dal campo”.