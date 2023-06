Italia-Uruguay, programma e telecronisti Rai finale Mondiali Under 20 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Uruguay, finale dei Mondiali Under 20 2023. Si scende in campo a La Plata, in Argentina, per quello che per gli azzurrini è un vero e proprio appuntamento con la storia, visto che ci si gioca la possibilità di vincere per la prima volta questa importante manifestazione U20. Occhio però ai sudamericani, nazionale sicuramente forte. Si parte alle ore 23 di domenica 11 giugno.

Italia-Uruguay sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti.