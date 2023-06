Italia-Uruguay in tv: data, orario e diretta streaming finale Mondiali Under 20 2023

Italia-Uruguay sarà visibile in tv: ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming della finale dei Mondiali Under 20 2023. Gli azzurrini di Nunziata sono all’appuntamento con la storia: per la prima volta nell’atto conclusivo, la Nazionale U20 vuole alzare al cielo la coppa e dovrà fare i conti però con la forte formazione sudamericana. Appuntamento fissato per le ore 23 italiane di domenica 11 giugno allo stadio di La Plata, in Argentina: diretta tv su Rai Due, diretta streaming su Rai Play, diretta scritta su Sportface.