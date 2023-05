Serie B, record di spettatori nell’ultima giornata della stagione

La Serie B fa emozionare e coltiva sogni per molte squadre che ora giocheranno per un posto in paradiso, per un posto nella prossima Serie A. Il campionato che, per eccellenza forse, è il più incerto non ha deluso nemmeno questa volta con sorprese dietro l’angolo e gol, come quello di Canotto al 94ssimo, che hanno regalato gioie immense. Il campionato poi nel corso di tutta questa stagione è stato molto seguito: ne è testimonianza il dato degli spettatori in tutti gli stadi nell’ultima giornata di Serie B.

In media gli spettatori complessivi sono stati 140.078, e superano il precedente record della 31a giornata di 131294. La media stagionale schizza a circa 100mila (99823 per l’esattezza), dato superato per 17 volte in questo campionato 2022/23. Una media così alta non la si vedeva dalla 2002/03. Tornando all’ultima giornata, spiccano gli oltre 32mila spettatori di Genoa e Palermo, quindi hanno superato i 10mila Reggio, Cosenza e Parma in rigoroso ordine. decrescente.