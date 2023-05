Formazioni ufficiali Cremonese-Bologna, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Bologna, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. In caso di mancata vittoria, la squadra di casa sarebbe praticamente condannata alla retrocessione in B. Vincere è dunque obbligatorio per alimentare le ultime speranze. Non sarà però facile dato che in visita allo Zini arriva il Bologna di Thiago Motta, che ha finalmente ritrovato Arnautovic e spera di tornare al successo. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 20 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-BOLOGNA

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Meitè, Pickel; Galdames; Okereke, Tsadjout.

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow.