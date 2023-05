Maltempo: Serie A con Croce Rossa per raccolta fondi durante partite

Tutta la Serie A si schiera vicino alle zone in cui il maltempo ha avuto conseguenze dannose. L’Emilia Romagna è stata la regione più colpita nella penisola italiana dal maltempo che comunque si è abbattuto in tante altre zone dell’Italia. Per dare sostegno a tutte le famiglie che hanno patito danni il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini ha voluto spendere parole di vicinanza e di conforto.

Le parole di Casini: “Il pensiero in questi giorni va a tutte le famiglie colpite da questa calamità. In occasione della 36 giornata di campionato utilizzeremo le nostre partite per convogliare gli aiuti degli appassionati di calcio a favore degli interventi che si stanno mettendo in campo per affrontare questa terribile emergenza“.