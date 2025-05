Arriva la fumata bianca tra Antonio Conte e il Calcio Napoli, con il tecnico salentino che, dopo la vittoria dello scudetto, resterà all’ombra del Vesuvio.

Antonio Conte sarà ancora l’allenatore del Napoli e tornerà sulla panchina azzurra per difendere lo scudetto conquistato. Ormai non ci sono più dubbi sulla permanenza del tecnico salentino sulla panchina azzurra.

Il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis “Avanti tutta, più forti di prima” e un video con la didascalia “Conte Ag4in” sono ulteriori e chiari riferimenti all’accordo ormai raggiunto con il mister del quarto scudetto.

La trattativa

L’incontro di martedì dopo la visita al Papa a casa del patron azzurro aveva già fatto capire come ci fossero i margini per trattare la permanenza nella squadra campione d’Italia, nonostante la corte serrata della Juventus.

Il presidente non si è rassegnato all’idea di perdere il tecnico e ha messo sul tavolo delle proposte importanti che Conte ha valutato in due giorni. E oggi pomeriggio il salentino ha ospitato a casa sua lo stesso De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l’ad Andrea Chiavelli. Un aumento di stipendio, un mercato che possa rinforzare la squadra in vista del doppio impegno campionato-Champions e l’inizio dei lavori a settembre del centro sportivo sono state parte di un’offerta di quelle che non si possono rifiutare.

E la conferma di Conte è l’assicurazione più importante per i tifosi, che scongiurano un post scudetto-bis, come accaduto dopo l’addio di Spalletti due stagioni fa.