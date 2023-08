Hellas Verona, Baroni: “Contro il Sassuolo gara difficile, non dobbiamo pensare alla classifica”

Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo, valevole per la terza giornata di Serie A 2023/2024: “Ci aspetta una gara molto difficile in cui dovremo prestare attenzione. Bisogna essere bravi a metterci alle spalle i risultati ottenuti finora e a gestire al meglio l’entusiasmo dato che serve equilibrio“.

“Loro sono reduci da due sconfitte, ma hanno giocato bene e restano una squadra con qualità e tecnica. Inoltre possono vantare continuità di guida tecnica. Per noi sarà un test molto importante, una bella sfida, anche se complicata. Vogliamo approcciare il match al meglio, senza pensare alla classifica – ha proseguito Baroni – Dobbiamo tenere a mente che hanno debuttato con due partite contro Atalanta e Napoli, proibitive anche per noi, e le hanno affrontate bene. Inoltre rientrerà Berardi“. Infine, sul calciomercato: “Fino ad oggi la società ha tenuto una determinata linea che è stata portata avanti da presidente e direttore. Credo che al termine di questi due giorni tutti ne saremo contenti. Pur essendo arrivate offerte importanti, presidente e direttore sono riusciti a resistere“.