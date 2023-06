Zaniolo strizza l’occhio alla Juventus: “Mi piacerebbe giocarci, è la squadra che tifavo da bambino”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha parlato del suo futuro che, dopo sei mesi in Turchia al Galatasaray, potrebbe essere nuovamente in Italia: “Sono aperto a tutto. Qui a Istanbul mi trovo alla grande e giocherò la Champions League. Se entro fine agosto dovesse arrivare un’offerta, però, la prenderemo in considerazione“. L’ex Roma ha poi parlato di una squadra in particolare, la Juventus: “Si tratta di un grande club, che resta tale anche senza Champions o coppe europee. Giocare nella Juve mi farebbe molto piacere, anche perché è la squadra che ho sempre tifato da bambino. Il mio idolo era Pogba. Ribadisco che se dovesse presentarsi un’offerta che renda felici tutte le parti ben venga, altrimenti sto benissimo in Turchia“. Zaniolo è infine tornato sul suo passato: “Personalmente non c’è nulla che non rifarei. Sono una persona che crede molto nel destino, perciò guardo avanti e non indietro”.