Salernitana, Iervolino: “L’odio tra Napoli e Salerno non ha ragione di esistere”

A distanza di un paio di mesi non si placano le polemiche tra Napoli e Salerno, in ambito calcistico soprattutto. L’ex ministro Gaetano Quagliariello, che avrebbe dovuto presentare a Salerno il suo libro “Scusa papà ma tifo Napoli”, dopo alcuni interventi da parte anche della politica locale, ha deciso di cancellare la sua presenza.

Sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno ha parlato anche Danilo Iervolino, presidente della Salernitana: “Sono sicuro che il 95% dei salernitani accetta la rivalità sportiva ed è distante da atti di intolleranza. Questa ostilità la trovo inconcepibile e per certi versi disgustosa. Un odio che non ha ragione di esistere”. La speranza è che le cose possano migliorare: “Da sempre provo a battermi affinché possa esserci un ponte tra le due città e le rispettive società calcistiche. Con il presidente del Napoli De Laurentiis ci impegneremo affinché vengano definitivamente rimossi questi ostacoli. La mia gestione è sempre stata tesa a non creare polemiche sterili”.